Lukaku all'Inter? I rapporti fra Jay-Z e il nuovo proprietario del Chelsea possono dare una mano

In Inghilterra, il The Telegraph, racconta un interessante retroscena riguardante la possibilità di rivedere Romelu Lukaku con la maglia dell'Inter. Nello specifico, viene spiegato, il rapporto di collaborazione esistente fra il nuovo proprietario del Chelsea Todd Boehly e Jay-Z con la sua Roc Nation Sports (società che segue gli interessi commerciali di Big Rom) potrebbe favorire l'operazione.

I dettagli e l'assist per l'Inter

Il Chelsea, si legge, avrebbe dato il via libera alla sua partenza dopo i colloqui fra la dirigenza e il tecnico Tuchel, ma solo e soltanto a condizioni favorevoli. Boehly è proprietario di una percentuale dei LA Dodgers e del LA Lakers, franchigie di baseball e basket che hanno radicati rapporti commerciali proprio con la Roc Nation. Inoltre lo scorso anno Boehly e Roc Nation hanno investito congiuntamente in Fanatics, azienda che produce merchandising sportivo. L'operazione resta particolarmente complessa da un punto di vista finanziario, ma questo link fra la proprietà del Chelsea e l'entourage commerciale di Big Rom potrebbe agevolare il grande ritorno.