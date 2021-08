Lukaku-Chelsea, Pastorello: "Indicazione proprietà, dirigenti e Inzaghi hanno provato a evitarlo"

I dirigenti dell'Inter, oltre al tecnico Simone Inzaghi, hanno fatto di tutto pur di non vendere Romelu Lukaku al Chelsea, salvo poi doversi scontrare con le diverse indicazioni della proprietà. Una lettura precisa e chiara, quella data da uno dei grandi protagonisti di quella che è stata la cessione più remunerativa della storia della Serie A come Federico Pastorello. L'agente del belga, nel lungo comunicato riguardante l'operazione, ha così spiegato le reazioni dell'Inter all'assalto del Chelsea: "Posso garantire che l’A.D. Giuseppe Marotta, il D.S. Piero Ausilio - oltre che il tecnico Simone Inzaghi che si è adoperato in prima persona - hanno fatto tutto quanto fosse in loro potere per evitare questo trasferimento. Ma ci sono circostanze che vanno oltre la loro sfera decisionale e dipendono dalle indicazioni della proprietà".