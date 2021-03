Lukaku e non solo, oggi l'Inter ritrova 5 titolarissimi: tamponi di rito e lavoro personalizzato

Antonio Conte oggi ritroverà ben cinque titolarissimi dell'Inter al rientro dalle fatiche in Nazionale, ovvero Skriniar, Brozovic, Perisic, Hakimi e Lukaku. Conte sa bene quanto sia immarcabile Lukaku per le difese avversarie e per questo - sottolinea Tuttosport - nonostante abbia avuto con sé per tutta la sosta sia Lautaro Martinez, sia Alexis Sanchez, risulta difficile pensare che possa rinunciare al suo terminale in attacco, capace di segnare 19 gol in 26 gare di campionato. Ciò nonostante, soltanto domani l’allenatore potrà vedere quante tossine ha accumulato Big Rom con il Belgio: oggi per tutti i giocatori al rientro, sono previsti i tamponi di rito nonché un menù di lavoro personalizzato. Domani - dopo gli ultimi impegni riservati alle Nazionali - si completerà definitivamente il puzzle con i rientri dei tre Azzurri (Barella, Sensi e Bastoni) più Eriksen e Radu.