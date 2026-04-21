TMW Lukaku, focus sul Mondiale e poi un... nuovo club. Il Napoli ripartirà solo da Hojlund

Toccata e fuga. Romelu Lukaku ha fatto capolino a Napoli nella serata di domenica solo per confrontarsi con la società e far sapere che proseguirà la sua riabilitazione in Belgio. Già ieri ha fatto ritorno a casa, almeno altre due settimane lontano da Castel Volturno per il centravanti classe '93 che aveva salutato l'Italia meno di un mese fa, in occasione della sosta per le nazionali.

In quella occasione, in ritiro coi diavoli rossi, Big Rom s'è ritrovato a fare i conti con un problema all'anca che ha deciso di risolvere per conto proprio. Ha deciso di non rientrare, nonostante il Napoli non fosse d'accordo. Nonostante le sanzioni più volte minacciate dal club e lo spettro di finire fuori rosa. Quest'ultimo è uno scenario che, a questo punto, non ha più grosso rilievo. Alla fine della stagione mancano infatti solo cinque partite e l'unica certezza è che Lukaku a Napoli almeno per altri 15 giorni non ci sarà.

Il centravanti belga ha fatto la sua scelta, ha deciso in questo finale di stagione di concentrarsi solo e soltanto sulla Coppa del Mondo. L'ultima grande occasione, a 33 anni, per lasciare il segno in un Mondiale. Ci proverà per la questa volta, quello in Nord America sarà il suo The last dance e non vuole lasciare nulla al caso. Vuole arrivarci nel miglior modo possibile, anche se questo ha portato alla rottura col Napoli e con Antonio Conte.

Archiviato il Mondiale Lukaku dovrà poi trovarsi un altro club. Non sarà un lavoro banale per il suo agente Federico Pastorello visto l'ingaggio da 11.5/12 milioni lordi, ma come può restare a Napoli dopo quanto accaduto? Impossibile. E poi il club partenopeo ha già le idee chiare su chi sarà il centravanti titolare nella prossima stagione, ha già chiarito che riscatterà Rasmus Hojlund dal Manchester United. A lui le chiavi dell'attacco che verrà, col club che a fine stagione si metterà al lavoro per cercare un suo vice. Anche perché pure Lorenzo Lucca, prestato a gennaio al Nottingham con scarsi risultati, in estate sarà a Napoli solo di passaggio. Un'altra toccata e fuga, proprio come quella di Lukaku.