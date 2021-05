Lukaku: "Il razzismo non ha senso e ora lo hanno capito anche in Italia"

vedi letture

Il razzismo è un tema ricorrente nel calcio contemporaneo e molti sono i giocatori che si stanno spendendo affinché venga escluso definitivamente dagli stadi e dallo sport. Romelu Lukaku, intervistato dal Corriere della Sera, ha risposto così sul tema: "Non ho mai vissuto episodi di razzismo da quando sono in Italia, solo una volta a Cagliari. Anche qui hanno capito che non ha senso. Siamo in un paese bellissimo in cui vive gente differente e dobbiamo solo rispettarci. Ho vissuto in tanti posti in Europa ma questo mi ha dato davvero molto. Non posso far altro che ringraziare per come sono stato accolto. Ora voglio solo aprire un ciclo con l'Inter".