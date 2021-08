Lukaku riavvolge il nastro: "All'Inter Conte che mi ha mostrato cosa serve per vincere"

"Dovevo andare via dalla Premier. Volevo provare diversi campionati, sperimentare la Serie A, sentire la pressione che si prova a giocare in Italia ed è stato bello. Sono maturato, anche grazie alle circostanze che servono per capire cosa serve per vincere". A parlare è Romelu Lukaku, nell'intervista all'Independent, nella quale l'attaccante belga ripercorre le tappe della propria carriera: "All'Inter poi c’era Conte che mi ha mostrato cosa serve per vincere e ci siamo riusciti al secondo anno. Il gioco in Italia è diverso, molto tattico con spazi ristretti. In diverse partite hai solo una possibilità per segnare e se non lo fai diventa difficile. Ho imparato molto a giocare anche spalle alla porta e conosciuto altri aspetti del gioco che sono importanti. In Italia ho vissuto una bella esperienza".