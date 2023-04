Lukaku vuole restare all'Inter. I buoni rapporti Boehly-Roc Nation possono favore l'affare

Romelu Lukaku vuole restare all'Inter. A fare il punto della situazione è la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: molto dipenderà dal suo rendimento in questo finale di stagione e da chi siederà sulla panchina nerazzurra il prossimo anno. Però gli ottimi rapporti tra Todd Boehly, proprietario del nuovo Chelsea, e Roc Nation, la società che cura i suoi interessi, possono favore la sua permanenza a Milano. Lukaku ha altri tre anni di contratto col Chelsea.