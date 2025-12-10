Benfica-Napoli: Conte-Mourinho atto primo. La carica dell'italiano e il ritorno di Lukaku

Josè Mourinho vs Antonio Conte, atto primo. Sembrerà impossibile ma la sfida fra Benfica e Napoli, di questa sera al 'Da Luz', valido per la quinta giornata della League Phase di Champions League sarà anche il primo incrocio nella massima competizione continentale per club fra due degli allenatori più vincenti dell'ultimo decennio. "Parliamo di un grandissimo allenatore - ha detto il tecnico dei partenopei nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia -, il suo curriculum parla in maniera chiara. Sono contento di incontrarlo, sarà un piacere rivederlo e salutarlo. Non devo spiegare io chi è Mourinho".

Sull'approccio alla sfida in terra lusitana, poi, Conte ha spiegato: "Non cambia rispetto alle altre partite, ogni gara deve essere importante per noi. Sicuramente ci sarà la massima concentrazione, voglia, ma c'è da recuperare energie perché abbiamo giocato domenica. Veniamo qui con la mente sgombra da cattivi pensieri, è una partita di calcio, sono 3 punti importanti per noi e loro, diamo il massimo senza avere recriminazioni".

Sul tema dei tanti infortunati, continua l'allenatore azzurro dicendo: "Vedendo la situazione che s'è creata, una tegola quasi a settimana, perdendo giocatori importanti, penso che è cresciuto il senso di responsabilità da parte di tutti. Nelle difficoltà si sono responsabilizzati e c'è compattezza, energia, unione, altrimenti con tutto ciò che potevamo metterci la situazione oggettiva è difficile. Questi risultati arrivano con una crescita".

Benfica-Napoli si prospetta, dunque, una sfida dall'alto coefficiente di difficoltà. Ma con un'arma in più per i Campioni d'Italia: Romelu Lukaku. Il belga è finalmente pronto a tornare protagonista con il Napoli dopo il lungo infortunio che lo ha messo ko la scorsa estate. Con il karma che gli permette di confrontarsi con lo Special One, ovvero il tecnico con il quale ha lavorato nelle comuni esperienze con Chelsea, Manchester United e Roma.