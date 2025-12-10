Napoli, Conte su Lukaku: "Non forzo mai la mano, deciderà lui quando rientrare"

Alla vigilia del match di Champions League contro il Benfica, Antonio Conte ha parlato a Prime Video soffermandosi anche sulle condizioni di Romelu Lukaku, ormai vicino al rientro. Il tecnico ha confermato la linea di massima prudenza adottata in queste settimane: “Non forzo mai la mano. Romelu sa benissimo che potrà tornare in gruppo quando si sentirà pronto, poi dovrà ritrovare la condizione. Per noi è un giocatore importante”.

Un segnale incoraggiante è arrivato dallo stesso attaccante, che ieri mattina ha salutato i giornalisti presenti alla rifinitura della vigilia con un eloquente “Ci vediamo presto, dai”. E in effetti il belga sembra davvero prossimo alla convocazione: ieri ha svolto lavoro sul campo con il pallone, un passo decisivo nel percorso di recupero.

Lukaku si era fermato il 14 agosto scorso, durante l'amichevole con l'Olympiacos, per una lesione di alto grado al retto femorale sinistro, infortunio rimediato con un tiro dal limite che aveva immediatamente fatto scattare l’allarme. Dopo gli esami, lo staff medico aveva scelto la strada della terapia conservativa, evitando l’intervento chirurgico. La prima fase della riabilitazione è stata svolta in Belgio, tra Bruxelles e il centro Move to Cure di Anversa, mentre l’attaccante è rientrato in Italia nella settimana di Napoli-Como del 1° novembre. Ora il peggio sembra alle spalle: Lukaku accelera, Conte osserva e il Napoli attende di riabbracciare uno dei suoi uomini chiave.