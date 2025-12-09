Lukaku di nuovo in gruppo. E il Napoli lo reinserisce in lista Champions (al posto di De Bruyne)

Romelu Lukaku è stato reinserito dal Napoli nella lista UEFA per la Champions League. Il belga - è infatti tornato oggi ad allenarsi con il resto del gruppo dopo il brutto infortunio che lo aveva costretto ai box il 14 agosto. Da quel giorno sono passati quasi 4 mesi e adesso è arrivato il momento per il belga di mettersi a disposizione del tecnico con cui ha da sempre un rapporto speciale.

Nel frattempo, come detto, è stato aggiunto al posto del lungodegente Kevin De Bruyne. Il club azzurro ha sfruttato infatti la possibilità data dal regolamento di fare una modifica alla lista entro la sesta giornata della League Hhase, in caso di un lungo infortunio occorso ad un calciatore presente nell'elenco, in questo caso, appunto, KDB. Oltre il belga, ricordiamo, gli altri esclusi sono Mazzocchi e Marianucci.