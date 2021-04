Maifredi: "Pirlo non ha mai fatto il tecnico. Baggio 7 o 11, ma da contratto doveva avere il 10"

Intervistato da TuttoJuve, Gigi Maifredi ha commentato la stagione di Andrea Pirlo da allenatore della Juventus: “Gli è mancata la figura che ti permette di presentarti all'interno di uno spogliatoio. Nella Juventus di oggi ci sono giocatori top, non è così semplice motivarli. Lui non aveva mai fatto l'allenatore, ci sono cose che puoi acquisire solo col tempo e l'esperienza. Anche se è stato allenato da grandi allenatori, però un conto è vedere e un altro fare".

Come sta gestendo il centrocampo della Juventus? Lui che, come dicevi poc'anzi, possiede già in casa le qualità per diventare bravo in quanto è stato il migliore al mondo in quel ruolo.

"Lo sta gestendo bene, però ciò che voglio dire è che quando hai delle esperienze sai come comportarti. Posso fare un esempio che mi riguarda".

Prego.

"Anche io quando ero alla Juventus volevo agire in una certa maniera, poi mi son ritrovato ad avere determinati giocatori e ho dovuto cambiare in corso d'opera. Non avrei mai dato la fascia da capitano a Tacconi, perché per me la deve sempre indossare il centrocampista che è sempre al cospetto dell'arbitro. La mia impostazione in campo era basata sui numeri, inizialmente quello di Baggio doveva essere il 7 o l'11 ma invece in un contratto firmato con la Diadora era evidenziato nella parte finale che doveva indossare il 10. Mi sono dovuto adeguare, anche per una questione di correttezza".