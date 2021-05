Maignan è il nuovo portiere del Milan: "Sono in una delle più grandi società del mondo"

Il nuovo portiere del Milan, Mike Maignan, ha parlato in conferenza stampa dalla Nazionale francese. "Sono uno che vive giorno per giorno: martedì sera stavo tornando da Milano dopo le visite col Milan ed ero già preparato a farmi trovare concentrato sulla Francia".

Sul Milan. "Seguivo molto il Milan quando ero giovane. Qui sono passate tante leggende, arrivo in un campionato tattico che mi farà crescere ancora. Se ho parlato con Leao e Rabiot? Sì, certo".

Su Maldini. "Non posso dirvi tutto quel che ci siamo detti ma è un progetto ambizioso, sono in una delle società più grandi del mondo".

Sul suo percorso. "Sono cresciuto a livello di testa, sono più esperto e maturo. E nel calcio significa tanto. L'italiano? Ascolto Rabiot, ancora non lo parlo. Ora penso solo alla Francia, poi imparerò l'italiano".