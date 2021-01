Malcuit, 37 minuti giocati negli ultimi 15 mesi. Ora la Fiorentina spera che il calvario sia finito

Trentuno. Sono i minuti collezionati nella prima parte di stagione da Kevin Malcuit, terzino destro del Napoli che domani effettuerà le visite mediche con la Fiorentina. Tra infortuni e panchina, il laterale francese nel girone d'andata ha collezionato il ruolo di comparsa in una squadra che ormai da 15 mesi non conta più su di lui. L'ultima partita di Malcuit dal primo minuto con la casacca del Napoli è datata 27 ottobre 2019, 70 minuti contro la SPAL. Poi la rottura del legamento croato e l'inizio del calvario: Malcuit è rientrato a fine luglio per disputare 6 minuti contro l'Inter. Poi, appunto, i 31 di questa stagione e adesso il prestito alla Fiorentina, col compito di rivedere quel campo che negli ultimi 15 mesi non ha praticamente mai visto.

Il Napoli lo acquistò nell'estate 2018 dal Lille per 12 milioni di euro. Doveva rappresentare l'alternativa offensiva a Elseid Hysaj: lo fu per per buona parte della stagione, pur non scalzando mai il laterale albanese. Nella sua prima stagione collezionò 27 presenze tra campionato e coppe ma in quella dopo con l'arrivo dall'Empoli di Giovanni Di Lorenzo e soprattutto col suo infortunio, il suo rendimento è crollato vertiginosamente.

Adesso l'occasione per rilanciarsi: lo accoglie la Fiorentina, che dopo la cessione di Pol Lirola aveva bisogno di un esterno destro e scommette su di lui. Sperando che dopo 15 mesi il calvario sia finalmente concluso.