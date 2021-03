Maldera elogia Kjaer: "Sembrava finto ai margini e ora è uno dei leader di questo Milan"

vedi letture

Il tecnico Andrea Maldera, attualmente nello staff dell'Ucraina, ai microfoni di Milan Tv ha elogiato il difensore Simon Kjaer, leader difensivo dei rossoneri: “Un grande leader, non solo tecnico ma anche di personalità. È uno di quei giocatori che si fanno sentire in campo anche quando non giocano bene e che i giocatori cercano. Brava la società ad aver trovato un giocatore che sembrava un po' finito ai margini e che invece si sta rivelando fondamentale nello spogliatoio oltre che in campo”.