Maldini: "Col Manchester United il fatturato fa la differenza. Risultati determinati da esso"

Intervenuto ai microfoni di Sky, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini ha parlato della sfida contro il Manchester United:

"Ho parlato poco fa con Sir Alex Ferguson e innanzitutto è strano vederci in Europa League. Ma è un'occasione di crescita per noi, per loro di conferma. Abbiamo momenti diversi, loro hanno un fatturato che permette di avere una sorta di sicurezza su quello che è il futuro del club, noi stiamo lottando per arrivare a quel punto lì. Il risultato sportivo è quasi matematicamente proporzionato al risultato".