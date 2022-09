Maldini e il rinnovo di Leao col Milan: "Vuole restare, buone possibilità di trovare l'accordo"

Tramite la Gazzetta dello Sport, emergono importanti parole di Paolo Maldini in merito a Rafa Leao, al suo futuro, al suo rinnovo col Milan e alla multa da pagare allo Sporting Lisbona: "Leao ha una situazione difficile che deriva dal passaggio al Lille, questo lo sta condizionando molto e ha fatto sì che i nostri interlocutori spesso siano cambiati. Rafa però è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui".

E lui che cosa dice?

"Rafa capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al Milan, lo capisce e ce lo dice. Poi ci sarà una trattativa ma noi sappiamo che i giocatori forti vanno pagati per il loro valore. Se la squadra crescerà ancora, Leao avrà tutto per competere al massimo. Poi certo, non esiste un incedibile per tutte le squadre del mondo".

Possiamo dire che ci sono buone possibilità di trovare un accordo con lui e lo Sporting?

"Sì, con lui sì. Con lo Sporting Lisbona noi non c'entriamo nulla".