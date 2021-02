"Male l'approccio, al ritorno sarà altra Juve". Rivedi Chiesa dopo la sconfitta con il Porto

Dopo il ko contro il Porto, l'esterno della Juventus, Federico Chiesa, ha parlato a Sky Sport. Rivedi il video con le parole del giocatore bianconero: "L'approccio alla partita ha fatto sì che sia stato un inizio in salita. In Champions se non sei concentrato al massimo ti puniscono, il gol ci darà forza per il ritorno ma servirà tutta un'altra partita. Ho giocato il primo ottavo di finale, non so spiegare il perché di questa gara ma non c'è stata voglia di fare fin dall'inizio e abbiamo pagato".