Ancora Malen, devastante anche in Champions: doppietta, Roma-Real Madrid 3-1
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Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 22:17Serie A
autore Dimitri Conti
14.10.2026 22:17Serie A
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Tris della Roma, con Donyell Malen che fa 3-1 sul Real Madrid al 58'! Ispira tutto Soule, che si accentra da destra e serve un pallone filtrante perfetto per Malen, il quale scatta sul filo del rasoio e batte Courtois a tu per tu. Inizialmente si alza la bandierina e viene chiamato il fuorigioco, ma dopo revisione VAR la rete viene assegnata e fa esplodere la festa sugli spalti dell'Olimpico.
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