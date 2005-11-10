Ancora Malen, devastante anche in Champions: doppietta, Roma-Real Madrid 3-1

Tris della Roma, con Donyell Malen che fa 3-1 sul Real Madrid al 58'! Ispira tutto Soule, che si accentra da destra e serve un pallone filtrante perfetto per Malen, il quale scatta sul filo del rasoio e batte Courtois a tu per tu. Inizialmente si alza la bandierina e viene chiamato il fuorigioco, ma dopo revisione VAR la rete viene assegnata e fa esplodere la festa sugli spalti dell'Olimpico.

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