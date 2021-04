Man City-Dortmund 2-1, Rodri: "Non la nostra migliore partita. Al ritorno sarà dura"

vedi letture

Il centrocampista del Manchester City, Rodri, ha commentato il successo dei suoi contro il Borussia Dortmund: "Sarà molto difficile al ritorno. Ci aspetta una partita ricca di emozioni e dovremo lottare per qualificarci. Loro giocano molto stretti, con pochissimi spazi tra le linee. Questo dà loro l'opportunità di contrattaccare. Hanno reso le cose molto difficili. Forse non è stata la nostra partita migliore, ma faremo di tutto per andare fino in fondo".