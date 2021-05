Man City in finale, Ruben Dias Mvp della UEFA: "Sensazioni pazzesche, non vedo l'ora"

Il difensore del Manchester City Ruben Dias è stato votato Man of the Match dalla UEFA. Queste le sue parole al sito ufficiale: “Sono felicissimo, è stata una grande prova di tutti. Abbiamo meritato la vittoria e essere in finale è una sensazione pazzesca. Ovviamente domani guarderò la partita, sarà comunque una bellissima finale chiunque ci raggiungerà. Sappiamo di avere qualità, per questo sono certo che faremo una grandissima finale di Champions. Col PSG abbiamo difeso bene, poi in attacco abbiamo giocatori che possono far male a chiunque”.