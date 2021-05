Man City, Mahrez è il man of the match: l'ultima doppietta in Champions risale al 2016

Successo del City sul PSG (2-0), con gli inglesi che raggiungono la finale di Champions League. Protagonista assoluto Riyad Mahrez, con la doppietta decisiva che porta in dote anche altri record. Per la prima volta in questa stagione, ha segnato in due gare consecutive, contando tutte le competizioni, oltre ad aver preso parte ad almeno un gol in tutte le ultime cinque partite di Champions League (quattro reti, due assist). Ma non solo: Mahrez ha segnato oggi la sua seconda doppietta in Champions League, dopo quella contro il Club Brugge nel 2016.

