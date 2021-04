Man United, Solskjaer: "Con la Roma gara eccellente, al ritorno non concedere occasioni"

Il manager del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato alla stampa in vista della gara contro il Liverpool. Fra gli argomenti trattati anche il successo per 6-2 contro la Roma: "La prestazione è stata eccellente, ma, come avete potuto vedere, loro hanno avuto due occasioni e hanno segnato due gol. A Roma non possiamo metterci nella condizione di subire tante occasioni".