Manata di Chiellini, questa volta Insigne dal dischetto non sbaglia: Napoli-Juve 1-0 al 31'

Il Napoli passa in vantaggio al 31esimo minuto allo Stadio Maradona contro la Juventus. Manata in area di Chiellini su Rrahmani e rigore concesso dopo che l'arbitro ha rivisto l'episodio al VAR: sul dischetto s'è presentato il capitano Lorenzo Insigne, che questa volta dal dischetto non ha sbagliato: 1-0 per i padroni di casa.

