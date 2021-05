Manchester City, Guardiola: "Oggi dobbiamo giocare per vincere senza pensare all'andata"

Prima del match contro il Paris Saint-Germain, il manager del Manchester City Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di BT Sport: "Vogliamo vincere la partita e non dobbiamo pensare al risultato di una settimana fa o delle conseguenze. Dobbiamo giocare per vincere".

Hai fatto due cambi rispetto a Parigi. Questione di forma o tattico?

"E' il compleanno di Fernandinho e ho deciso di schierarlo (sorride ndr). Tutti sono in grado di giocare. Ho deciso di schierare questa formazione semplicemente per la squadra che voglio in campo".

Non c'è Mbappé ma Icardi nel PSG.

"Icardi si muove bene in area, è forte negli ultimi 15 metri. Mbappé è unico al mondo per la sua velocità ma Icardi è un gran cannoniere. Dobbiamo stare attenti perchè sono tutti giocatori di altissimo livello".