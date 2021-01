Manchester City su Lukaku per il dopo Aguero? L'Express frena: "Fantasy news, resterà all'Inter"

Romelu Lukaku non ha alcuna intenzione di lasciare l'Inter per il Manchester City. Questo quanto scrive quest'oggi il Daily Express in merito alle voci che vorrebbero il belga nel mirino di Pep Guardiola in vista della prossima stagione, quando probabilmente i Citizens dovranno salutare Sergio Aguero. All'interno dell'aggiornamento fatto dal tabloid viene citato l'entourage di Big Rom che descrive le voci come "fantasy news", ribadendo una volta di più la volontà del giocatore di restare all'Inter anche in futuro.