Manchester United, Solskjaer avvisa la Roma: "Siamo affamati, vogliamo l'Europa League"

vedi letture

"A volte quel primo assaggio di vittoria è il catalizzatore per qualcosa di meglio in arrivo. Questo è quello per cui ci stiamo battendo. Non ci facciamo illusioni, non sarà facile, ci sono ancora tre ottime squadre rimaste nel torneo. Dobbiamo giocare bene per arrivare in finale, tanto per cominciare, e poi vincere anche quella. Questo è quello per cui lottiamo. È stata una stagione implacabile, non abbiamo avuto praticamente pausa tra le partite, ma è questo il nostro obiettivo per il finale di stagione". Ai microfoni di Sky Sports, Ole Gunnar Solskjaer ha spiegato così le sensazioni che conducono gli inglesi a questo finale di stagione. Il Manchester United affronterà la Roma in semifinale, con prima gara all'Old Trafford.