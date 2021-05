Manchester United, Solskjaer: "Faremo un paio di cambiamenti, ma non siamo in finale"

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno di Europa League che metterà la squadra inglese di fronte alla Roma:

Come si preparano così tante partite in poco tempo?

“Abbiamo un ottimo staff, è stato un processo lungo da quando sono arrivato. Abbiamo testato la resilienza dei giocatori perché devono arrivare a giocare 50 partite a stagione. Abbiamo studiato alimentazione e abitudini dei giocatori. Non giocando domenica abbiamo cambiato il nostro modo di allenarci. In questo modo bisogna essere flessibili perché ad agosto non ti danno il calendario di tutta la stagione".

Sulla protesta di domenica dei tifosi

“Io ho parlato con i proprietari, si sono scusati con me personalmente e con i tifosi. Io come ho già detto è una situazione difficile, ma devo concentrarmi sulle partite. Con la proprietà ho sempre avuto un ottimo rapporto. Tutti hanno il diritto di manifestare in modo pacifico, non bisogna mai oltrepassare la linea”

Che approccio avrete domani?

“Vogliamo vincere la partita e giocare una bella partita. Vogliamo migliorare e non siamo ancora a quel livello di dover difendere il risultato. Faremo un paio di cambiamenti rispetto all’andata ma non è già fatta. Non siamo in finale. Qualche anno fa la Roma ha rimontato il Barcellona.

Cavani resterà?

“Abbiamo avuto delle conversazioni interessanti, ma spetta a lui la decisione. Ora sono un po’ più ottimista”