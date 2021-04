Manchester United, Solskjaer: "Non volevo mancare di rispetto alla Roma. Ho la maglia di Totti!"

Parlando in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Europa League contro la Roma, il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato anche delle polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni post-quarto di finale, in cui ammetteva di non conoscere i giallorossi: "Era dopo la partita contro il Granada ed ero felice di aver passato il turno e non conoscevo bene la squadra avversaria, ma la Roma è una grande squadra, con storia. Ho anche la maglietta di Totti e De Rossi, firmate, conosco benissimo la loro qualità e non li abbiamo seguiti tantissimi ma da quando abbiamo saputo che sarebbero stati i nostri avversari ci siamo informati. Non volevo mancare di rispetto a nessuno".

