Mancini: "Il Milan di Pioli assomiglia alla mia Italia. E ha Donnarumma: il n° 1 al mondo"

Ospite della Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini parla così del Milan, una squadra in cui vede tante somiglianze con la sua Italia: "Qualche giocatore d’esperienza e tanti giovani di qualità. Entusiasmo, empatia contagiosa, principi di gioco coraggiosi, lunga imbattibilità... Sì, ci assomigliamo. Calabria? Anche da noi ha fatto bene l’ultima volta. Ha talento, personalità e determinazione. Un ragazzo a posto. Tonali fa fatica? Normale. È molto giovane. E’ arrivato presto in un grande club e ha bisogno di tempo per adattarsi. Un po’ come accaduto a Romagnoli. Ma nelle ultime uscite Tonali ha fatto molto meglio. E’ cresciuto anche Romagnoli. Potranno essere utili anche in azzurro. E Poi Gigio: oggi Donnarumma è il più forte portiere al mondo".