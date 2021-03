Mancini: "Sentivo dolore, per fortuna non sono uscito. Gialli? Non ho capito quello ricevuto"

Intervistato da Sky dopo la vittoria sullo Shakhtar Donetsk, chiusa dal suo 3-0 di testa, Gianluca Mancini commenta la gara, da lui giocata con qualche problema fisico: “Più che senso di appartenenza, è la voglia di giocare queste partite. Il dolore l’ho sentito, però non è aumentato e non c’era motivo di uscire. Per fortuna, così ho segnato il terzo gol”.

Al di là dei gol, fai tante ottime cose in difesa. Quale difetto ti toglieresti? Forse i gialli?

“Non solo. Devo migliorare in tante cose, magari in qualche lettura in più. Però mi sento migliorato rispetto all’anno scorso: sto acquisendo partite e anni. I cartellini per un difensore pesano: è anche il gioco che mi porta a prenderne. Ho cercato di limitare Taison, un giocatore più piccolo e agile di me: ho rischiato più volte il giallo, non ho capito quello che ho ricevuto”.

Alcune partite le avete perse per un po’ di pigrizia nell’attaccare in avanti

“Secondo me mancava questa cosa che abbiamo visto stasera, di avere la cattiveria, se ti saltano, di fare falli, non farli ripartire e non far creare occasioni agli avversari. Dopo il Milan abbiamo cambiato qualcosa: con le squadre sulla carta più forti non abbiamo fatto bene quest’anno. Dopo il Milan abbiamo migliorato la costruzione, poi secondo me siamo fortissimi davanti e dobbiamo migliorare nella fiducia per migliorare”.