Mancini su Shaqiri: "Quell'Inter era un cantiere. E' tra le migliori mezzepunte in Europa"

Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Svizzera di domani sera all'Olimpico. Nel corso della chiacchierata ha parlato anche di Xherdan Shaqiri che ha allenato ai tempi dell'Inter. "E' forte: l'Inter era in costruzione, lui era del Bayern Monaco e tornò lì. Per me è una delle migliori mezzepunte in Europa".