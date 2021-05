Mandragora tra i migliori del Torino. Ma la Juve pare decisa: si va verso la cessione definitiva

vedi letture

Tra le situazioni che la Juventus dovrà risolvere nella prossima sessione di mercato ci sono anche i giocatori che non rientrano nei piani tecnici e andranno nuovamente girati in prestito o ceduti a titolo definitivo. In questo senso - sottolinea gazzetta.it - per Rolando Mandragora il discorso è ampiamente direzionato verso la cessione definitiva per Mandragora, tra i migliori del Torino del suo maestro Nicola.