Marani: "Fonseca ha fatto un lavoro eccellente. Curioso di vedere cosa succede se va in finale"

Dagli studi di Sky, il giornalista Matteo Marani ha analizzato il momento della Roma in vista della gara di stasera contro il Manchester United: “In qualche modo la Roma oggi rappresenta tutta l’Italia, è l’unica delle nostre ancora in corsa. Fonseca? Secondo me ha fatto un lavoro eccellente, si è concentrato tanto sulla coppa. La Roma era quarta, dopo sette giornate ha fatto cinque punti: è la fotografia. Nel momento decisivo delle coppe, ha abbandonato il campionato. Io credo che sia un rapporto ai titoli finali, ma sono curioso di capire cosa succede se la Roma arriva in finale, cosa succederebbe con tutti i disegni che si stanno facendo con soggetti già scelti”.