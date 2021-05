Marani: “Napoli, ADL non ha protetto Gattuso. Un mese fa sembrava il flop del campionato”

Gennaro Gattuso vicinissimo a portare il Napoli in Champions League e poi pronto a lasciare. Ne ha parlato Matteo Marani su Sky: “Secondo me si è andati troppo in là. Il presidente non gli ha dato la protezione che Gattuso chiedeva. Ora i giudizi sono ribaltati, ma penso che i campioni alla fine facciano la differenza. Io resto convinto che il Napoli potesse fare qualcosa di importante, è una squadra costruita molto bene e i risultati alla fine lo stanno dicendo. Un mese fa Gattuso era un fallimento, il flop dell’anno. Ora può diventare uno dei trionfatori della stagione”.