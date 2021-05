Marani: "Pirlo si è dimostrato un gran signore. Tante critiche, ma non è l'unico responsabile"

vedi letture

Dagli studi di Sky, Matteo Marani ha analizzato l’addio di Andrea Pirlo alla Juventus: “Su di lui si sono incanalate tutte le critiche. Non è l’unico responsabile di una stagione complicata, stesso discorso vale per Paratici. Si è dimostrato un gentiluomo, un signore: non ha risposto a tante critiche. Ha dato grande prova di sé, crescerà come allenatore e farà altre esperienze. Non so se in Serie A o altrove”.