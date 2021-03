Marani sulla Roma: "Non è il sorteggio migliore ma nemmeno l'Ajax che eliminò la Juve..."

Presente nello studio di 'Sky', il giornalista Matteo Marani ha così commentato il sorteggio dei quarti di finale di Europa League. La Roma, l'unica squadra italiana ancora impegnata in Europa, affronterà l'Ajax: "Ci saremmo augurati un sorteggio più facile ma è un ostacolo che la Roma può affrontare e superare, non è l'Ajax di tre anni fa, quello che ha fatto fuori la Juventus, ha perso alcuni pezzi. Il sorteggio è molto difficile, però intanto Fonseca ha dato alla Roma mentalità europea e poi sa che i duelli in Europa sono di alto livello, non ha complessi di inferiorità. Se passerà e arriverà il Manchester United poi ci sarà la più forte", ha detto.

