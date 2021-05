Marani: "Svolta Inter arrivata con la ricerca dell'equilibrio e la diminuzione del possesso palla"

Dagli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha commentato il percorso stagionale dell'Inter che porterà, nelle prossime ore, allo Scudetto: "La prima parte di stagione di Conte è stata nettamente sbagliata. Poi ha cercato, e trovato, equilibrio e tutto è cambiato. Non penso ad Eriksen, il primo filotto di 8 vittorie è arrivato senza di lui. La grande differenza è quando Conte non è più stato sbilanciato, quando il possesso palla dell'Inter è diminuito in favore dell'equilibrio. Il prossimo anno sarà diverso, le squadre affronteranno diversamente l'Inter di Conte. Negli ultimi 2 anni comunque serve sottolineare come Conte abbia mangiato più di 30 punti alle altre. Ha ribaltato completamente la situazione in serie A e ha dimostrato che la scelta di Marotta di puntare su di lui è stata azzeccata".