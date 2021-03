Marani: "Vlahovic la scommessa vinta di Prandelli. Investendo sui giovani non sbagli mai"

Matteo Marani, negli studi di Sky Sport, ha commentato il successo della Fiorentina sul Benevento e soprattutto la bellissima tripletta realizzata da Dusan Vlahovic: "E' la scommessa vinta di Cesare Prandelli. Quando è arrivato lui, ancora a Firenze la scelta non era stata fatta su chi fosse il centravanti titolare. Ricordiamoci poi che Vlahovic è arrivato per poco più di un milione di euro con Pantaleo Corvino. Questo ci dice che investire sui giovani non è mai sbagliato. Se punti sui ragazzi fai prospettiva, fai valore della rosa e non sbagli mai. Se prendi campioni stagionati e non rendono, poi di cosa te ne fai?".