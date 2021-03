Marcelo e il commento su una foto con CR7 al Real Madrid: "Presto..."

Una parola, un commento, soon, che racconta molto. L'amicizia tra Marcelo e Cristiano Ronaldo, prima di ogni altra cosa, espressa dall'abbraccio ai tempi dei titoli in Spagna. Poi anche delle voci che continuano ad accendersi e che, in questo modo, il terzino brasiliano contribuisce ad alimentare. La celebre pagina Instagram 4-3-3 ha pubblicato un video con l'abbraccio tra i due ed è apparso il commento proprio di Marcelo che ha scritto "soon". "Presto...". Una speranza o un segnale che il 7 della Juventus ha già fatto pervenire ai suoi ex compagni del Real Madrid?