Marchegiani: "Sarri ha dato sostanza al centrocampo, ma senza togliere qualità"

vedi letture

Presente negli studi di ‘Sky Calcio Club’ Luca Marchegiani analizza così il successo della Lazio contro la Fiorentina: "Ha fatto degli aggiustamenti per dare sostanza ma senza togliere qualità. La gara è stata equilibrata ma non spettacolare: per la prima volta non ha subito gol, sono convinto che crescerà ancora, ma non so dove potrà arrivare".