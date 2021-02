Marchesin: "La verità è che in molto sottovalutano il Porto. Dimostrato che siamo una big"

vedi letture

Agustín Federico Marchesín, portiere argentino del Porto, ai microfoni della stampa lusitana ha così commentato il 2-1 rifilato alla Juventus nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Sono molto contento, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Abbiamo studiato molto bene la partita e la verità è che in molti ci sottovalutano. La squadra ha recepito le indicazioni del mister e appena scesi in campo abbiamo subito fatto ciò che dovevamo", ha detto Marchesin che prosegue. "Il Porto ha una lunga e importante tradizione nelle coppe europee e noi dobbiamo portarla avanti. Siamo stati fortissimi in una gara molto difficile e il gol subito non cambia nulla".