Ufficiale Marchesin torna in Sudamerica. Il portiere italo-argentino firma con il Gremio

Dopo Argentina, Messico, Spagna e Portogallo, Agustín Federico Marchesín comincerà una nuova avventura. Il 35enne portiere italo-argentino è un nuovo giocatore del Gremio: ha risolto il contratto con il Celta Vigo e ha firmato con il club di Porto Alegre fino al 31 dicembre 2025.

Ecco il comunicato: "Il Grêmio Porto Alegrense annuncia un rinforzo per la porta. Il portiere argentino Agustín Marchesín arriva per portare la sua esperienza e qualità nella squadra tricolore. L'atleta ha firmato un accordo e arriverà a Porto Alegre per sostenere gli esami prima di firmare il contratto fino alla fine del 2025.

Marchesín ha iniziato la sua carriera al Lanús, dove è rimasto per un decennio, vincendo un campionato argentino e la Copa Sudamericana. Successivamente è passato al calcio messicano, dove è diventato campione nazionale e ha conquistato un Champions con il Santos Laguna. Poi è passato all'America, vincendo un altro titolo.

Il momento clou è stato il suo trasferimento in Europa. Con il Porto ha vinto due Coppe di lega portoghesi, due Coppe del Portogallo e una Supercoppa portoghese. Nello stesso periodo ha fatto parte della rosa dell'Argentina che ha vinto la Copa América del 2021, in Brasile. Poco dopo è stato ceduto al Celta Vigo, in Spagna.

Marchesín è stato convocato in diversi cicli dalla sua Nazionale, fin dal 2011. Ha fatto parte della rosa anche nelle edizioni 2015 e 2019 della Copa América".