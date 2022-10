Marchisio: "Merito della Juve se il Bologna non è stato pericoloso. Oggi grande ritmo"

Dagli studi di Rai Sport, Claudio Marchisio analizza così la prestazione della Juventus contro il Bologna: "Nel primo tempo ha fatto fatica a sbloccare il punteggio, ma con grande pressing e grande ritmo. La Juve è stata brava, se il Bologna non è stato pericoloso è anche merito anche dei bianconeri. È una vittoria che le consente di presentarsi bene all'appuntamento in Champions che non è iniziata nel migliore dei modi".