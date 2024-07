Marchisio offeso dai Drughi: "Non è normale uno striscione così davanti a un locale"

vedi letture

Claudio Marchisio e l'offensivo striscione dei Drughi a seguito di alcune sue dichiarazioni riguardanti la suddivisione del tifo nella città di Torino. L'ex centrocampista bianconero ne ha parlato in una intervista rilasciata a 'La Stampa': "Mi lascia perplesso che il mondo del calcio diventi una zona franca dove sia possibile fare tutto quanto passi per la testa. Non generalizzo a tutti i tifosi, ci mancherebbe, nemmeno a tutti gli ultras, ma una fascia lo vive così e va combattuta: non è normale andare con uno striscione davanti a un locale di cui nemmeno sono unico socio", ha dichiarato.

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Nessuno approfondisce più nulla, in tutti i contesti: la mente è corta e ci ricordiamo sempre meno del passato. Chi mi ha attaccato pensa forse sia in pensione dopo aver guadagnato bene, non conoscono il mio percorso e la mia realtà di oggi. Nemmeno questo è giusto. Come non è giusto intaccare la mia juventinità".

E ancora: "Nessuno può permettersi di far leva su una dichiarazione basata su un dato permettere in dubbio la mia fede. Non ho mancato di rispetto ai tifosi e quelli veri, ovvero la maggioranza, lo hanno capito".