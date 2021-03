Marianella sul Milan: "Lo United si è spaventato. Ora Solskjaer rispetta tantissimo i rossoneri"

Prima della gara tra Milan e Manchester United, Massimo Marianella ha parlato a Sky Sport di come i Red Devils affronteranno i rossoneri: "Lo United si è un po' spaventato dopo aver visto il Milan all'andata e scenderà in campo con la miglior formazione possibile, al netto delle assenze per infortunio. Questo indica che Solskjaer rispetta molto i rossoneri e questo deve essere un vanto per Pioli".