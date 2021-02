Marino: "Dobbiamo essere quell'Atalanta che ha voglia di vincere in ogni campo"

A margine della gara di Marassi tra Sampdoria e Atalanta, il direttore generale della Dea Umberto Marino è stato raggiunto dai microfoni di DAZN per un breve commento:

"Giocando ogni 3 giorni e guardando il calendario devi essere super concentrato. Oggi affrontiamo al Ferraris una Sampdoria che sicuramente vorrà far bene per cui dobbiamo avere umiltà e coraggio come nelle precedenti partite. Dovremo essere noi stessi, essere quell'Atalanta che ha voglia di vincere in ogni campo."