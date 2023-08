Mario Rui alla Lazio, servono sei milioni e il mancato rinnovo con il Napoli

Non solo Luca Pellegrini, la Lazio osserva da vicino anche Mario Rui, un vecchio pupillo di Maurizio Sarri. Come scrive il Corriere dello Sport, il terzino portoghese è nel mirino dei biancocelesti ma per passare a Roma dovrebbero incastrarsi diversi ingranaggi. Il primo, il mancato rinnovo del difensore con il Napoli, con cui sta trattando per un prolungamento fino al 2026. Solo se salterà la trattativa l'ipotesi Lazio potrebbe essere presa in considerazione.

In ogni caso, per acquistare Mario Rui serviranno sei milioni, una cifra importante per un calciatore esperto. Inoltre, come sottolinea il Corriere, bisognerebbe capire se De Laurentiis fosse aperto a cedere il difensore con il mercato così avanzato, a poche settimane dall'inizio del campionato.