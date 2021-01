Marocchi sull'Inter: "Funziona così com'è, non va toccata. Lukaku sempre fondamentale"

Dopo il successo ottenuto contro il Crotone a San Siro l'Inter è tornata, momentaneamente, in testa alla classifica e ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha commentato: "Otto vittorie consecutive, credo che l'Inter funzioni così com'è, non va più toccata. Vidal deve avere un po' di riposo, ne ha bisogno, ma la squadra va bene così. Con Sensi è andato tutto bene. Lukaku è sempre più fondamentale, come è Ibra per il Milan".