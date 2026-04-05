Marotta blinda Bastoni, Massara conferma Malen, il Toro si sente più salvo: le top news delle 22

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’Inter, ha parlato poco prima del big match contro la Roma facendo il punto sul futuro di Alessandro Bastoni, obiettivo del Barcellona per l'estate: "Vergognoso il linciaggio mediatico. Ha sbagliato, ma è un patrimonio dell’Inter e del calcio italiano. Non ci sono le condizioni perché lasci questa maglia". Parole nette, che blindano il difensore e respingono ogni polemica, insieme ai rumors di mercato.

Sul fronte giallorosso, il direttore sportivo Frederic Massara ha confermato invece la volontà di trattenere Donyell Malen: "Esiste un diritto a favore della Roma, è un presupposto perché possa restare a lungo. Ha avuto un impatto incredibile". Segnali chiari in vista del futuro, mentre la squadra di Gasperini si sta giocando punti pesanti nella corsa europea.

Vittoria pesantissima infine per il Torino, che passa a Pisa e si allontana ulteriormente dalla zona calda. Decide Che Adams all’80’, entrando dalla panchina dopo gli impegni con la nazionale. Azione costruita sulla sinistra, cross di Ebosse e sponda di Pedersen per l’inserimento vincente dell’attaccante. Questo successo vale il +9 sulle acque più profonde e certifica il buon momento della truppa di D'Aversa.