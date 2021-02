Marroccu blinda Destro al Genoa: "Vestirà ancora per tanti anni la maglia rossoblù"

Mattia Destro rimarrà tanti anni al Genoa. A dirlo, nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di 'Telenord', il direttore sportivo del Grifone Francesco Marroccu: "La storia di Destro è semplice: le carte blindano la sua posizione contrattuale sia a tutela del club, sia del giocatore. Ma qui non è un discorso di carte. Destro sarà per tanti anni un giocatore che vestirà la maglia rossoblu, e non saranno i contratti a stabilirlo, ma la chimica nata tra giocatore e club. Qua devo sottolineare che uno di quelli che ci ha creduto più di tutti è stato il presidente. Aveva un passato di storia genoana che mi ha spinto e dato fiducia sulla scelta fatta. Possiamo tranquillizzare: per tanti anni vestirà la maglia rossoblu”.

Attualmente legato al Genoa da un contratto in scadenza a giugno, Destro è molto vicino al rinnovo del contratto col club rossoblù fino a giugno 2023.